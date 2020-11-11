ЗАМАНА - Хизри Абакаров назначен Государственным секретарем Республики Дагестан

Хизри Абакаров назначен Государственным секретарем Республики Дагестан

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11 ноября, 2020. Среда 13:08
Хизри Абакаров назначен Государственным секретарем Республики Дагестан

Врио руководителя РД Сергей Меликов назначил Хизри Абакарова Государственным секретарем региона.

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Сегодня, 10 ноября, Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов назначил Абакарова Хизри Магомедовича Государственным секретарем Республики Дагестан. Об Абакарове Х.М. Абакаров Хизри Магомедович, родился 28 июня 1960 г. в г. Южно-Сухокумск ДАССР, уроженец с. Салта Гунибского района Республики Дагестан. 1969 г. – учеба в школе-интернате №1 г. Дербента. 1978 г. – окончил школу-интернат №4 г. Махачкалы. 1978 – 1983гг. - учеба в ДГТУ (г. Махачкала), специальность «инженер-механик». По окончании ВУЗа направлен по распределению в Борисоглебский приборостроительный завод (должность - инженер-конструктор). 1983-1985 гг. - служба в рядах Советской Армии. 1985-1987 гг. – слесарь-наладчик по импортной технике, главный механик МТС, тренер-преподаватель (г. Новый Уренгой). 1987 – 1993 гг. – Президент федерации восточных единоборств (г. Новый Уренгой) 1993 - 1999 гг. - предпринимательская деятельность. 1999 - 2007 гг. - помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Керимова С.А. С 2007 г. – октябрь 2018 г. - помощник члена Совета Федераций ФС РФ Керимова С.А. Контроль всех социальных и меценатских программ С.А. Керимова (в частности, в 2018 году полностью контролировал ход реконструкции школы №18 в г. Дербенте). 2007 – 2013 гг.- руководил строительством завода «Полимер», созданием сети гостиниц «Люксор». Под его руководством открыт Каспийский завод листового стекла. 2011 – 2013 гг. - Руководитель проекта строительства спортивно-развлекательных комплексов «Стадион «Анжи-Арена» и «Экстрим-база» (с. Салта, Гунибский район РД). 2014 г. – октябрь 2018 г. - Председатель Совета директоров акционерного общества «Международный аэропорт «Махачкала». Под его руководством завершен первый этап реконструкции аэропорта, ведется строительство терминала международных воздушных линий аэропорта. 16.10.2018 г. - избран Главой городского округа «город Дербент».

Публикация от Администрация Главы РД (@agiprd)

 

 

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