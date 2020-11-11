В прошлом Гасанов занимал должность советника руководителя Дагестана.
Вчера, 10 ноября, врио руководителя РД освободил от должности Владимира Иванова.
Врио руководителя РД Сергей Меликов назначил главой администрации руководителя и правительства Дагестана своего советника Алексея Гасанова, пишет ТАСС.
В прошлом Гасанов занимал должность советника руководителя Дагестана.
Вчера, 10 ноября, врио руководителя РД освободил от должности Владимира Иванова.
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