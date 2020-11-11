Иванов работал на данной должности с осени 2017 года.
Руководителя администрации главы и правительства Дагестана Иванова отправили в отставку
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2020. Среда 00:00
Врио руководителя РД Сергей Меликов отправил в отставку главу администрации руководителя и правительства Дагестана Владимира Иванова, указ был подписан вчера, 10 ноября, пишет ТАСС.
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