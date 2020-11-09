ВОЗ поздравили не только нового президента, но и избранного вице-президента Камалу Харрис — первую женщину на этой должности в США. Гебрейесус ждет плотного сотрудничества с новым руководством США в борьбе с коронавирусом.
Глава ВОЗ поздравил обещавшего не выходить из нее Байдена с победой на выборах
- Автор Мадина
- 09 ноября, 2020. Понедельник 17:00
Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил нового лидера США Джо Байдена с победой на президентских выборах, пишет "Лента.ру".
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