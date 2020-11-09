Глава ВОЗ поздравил обещавшего не выходить из нее Байдена с победой на выборах

Автор Мадина

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил нового лидера США Джо Байдена с победой на президентских выборах, пишет "Лента.ру".