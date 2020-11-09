ЗАМАНА - Глава ВОЗ поздравил обещавшего не выходить из нее Байдена с победой на выборах

Глава ВОЗ поздравил обещавшего не выходить из нее Байдена с победой на выборах

Автор
09 ноября, 2020. Понедельник 17:00
Глава ВОЗ поздравил обещавшего не выходить из нее Байдена с победой на выборах

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил нового лидера США Джо Байдена с победой на президентских выборах, пишет "Лента.ру".

Глава ВОЗ поздравил обещавшего не выходить из нее Байдена с победой на выборах
Политика

ВОЗ поздравили не только нового президента, но и избранного вице-президента Камалу Харрис — первую женщину на этой должности в США. Гебрейесус ждет плотного сотрудничества с новым руководством США в борьбе с коронавирусом.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top