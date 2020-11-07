Кроме того, вчера, 6 ноября, Сергей Меликов встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. В частности, на встрече были обсуждены темы реализации в Дагестане нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Врио руководителя Дагестана встретился и с генеральным секретарем Федерации бокса РФ Умаром Кремлёвым.
Сергей Меликов встретился с руководителями ряда федеральных ведомств в Москве
- Автор Мадина
- 07 ноября, 2020. Суббота 13:24
Врио руководителя РД Сергей Меликов, пребывая с визитом по работе в Москве, устроил встречу с главами МЧС РФ, Федерального агентства по туризму, а также иных федеральных органов государственной власти страны. В процессе встречи были обсуждены темы социально-экономического развития Дагестана.
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