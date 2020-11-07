Сергей Меликов встретился с руководителями ряда федеральных ведомств в Москве

Врио руководителя РД Сергей Меликов, пребывая с визитом по работе в Москве, устроил встречу с главами МЧС РФ, Федерального агентства по туризму, а также иных федеральных органов государственной власти страны. В процессе встречи были обсуждены темы социально-экономического развития Дагестана.

Кроме того, вчера, 6 ноября, Сергей Меликов встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. В частности, на встрече были обсуждены темы реализации в Дагестане нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Врио руководителя Дагестана встретился и с генеральным секретарем Федерации бокса РФ Умаром Кремлёвым.