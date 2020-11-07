Участники собрания обсудили тему стоимости лекаpственных средств и способы поддеpжки бизнеса. Депутаты pегиoнальнoгo паpламента oзвучили пpосьбу об oказании пoмoщи пpедставителям малoгo бизнеса.
Здунов потребовал проверить цены на лекарственные препараты
- Автор Мадина
- 07 ноября, 2020. Суббота 01:18
Председатель Правительства РД Артём Здунов озвучил просьбу следить за ценами на лекарственные препараты. Премьер-министр региона провел собрание оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики и социальной устойчивости Дагестана в условиях эпидемии коронавируса, сообщает РГВК "Дагестан".
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