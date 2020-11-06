Уточняют, что Секретная служба страны направила дополнительных агентов в город Уилмингтон (штат Делавэр) из-за возможного выступления Байдена там. Сообщают, что в штабе кандидата заявили о готовности Байдена «сделать важное заявление».
В США приготовились к объявлению Байдена о победе на выборах
- Автор Мадина
- 06 ноября, 2020. Пятница 12:05
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден может рассказать о своей победе в президентских гонках уже 6 ноября, пишет "Лента.ру".
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