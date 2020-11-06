В большинстве случаев ведущие каналов сразу же прокомментировали заявления Дональда Трампа, отметив, что его слова не имеют оснований и являются ложью. В своем выступлении нынешний президент США объявил, что демократы совершают мошенничество в процессе выборов, дабы обеспечить победу Байдену.
Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах
- Автор Мадина
- 06 ноября, 2020. Пятница 11:16
Основные телеканалы США, такие как MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC, остановили выступление действующего президента страны Дональда Трампа после его заявления о махинациях на выборах президента государства. Уточняют, что трансляцию выступления в прямом эфире не остановили CNN и Fox News, пишет "Лента.ру".
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