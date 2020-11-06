Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах

Автор Мадина

Основные телеканалы США, такие как MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC, остановили выступление действующего президента страны Дональда Трампа после его заявления о махинациях на выборах президента государства. Уточняют, что трансляцию выступления в прямом эфире не остановили CNN и Fox News, пишет "Лента.ру".