ЗАМАНА - Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах

Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах

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06 ноября, 2020. Пятница 11:16
Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах

Основные телеканалы США, такие как MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC, остановили выступление действующего президента страны Дональда Трампа после его заявления о махинациях на выборах президента государства. Уточняют, что трансляцию выступления в прямом эфире не остановили CNN и Fox News, пишет "Лента.ру".

Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах
Политика

В большинстве случаев ведущие каналов сразу же прокомментировали заявления Дональда Трампа, отметив, что его слова не имеют оснований и являются ложью. В своем выступлении нынешний президент США объявил, что демократы совершают мошенничество в процессе выборов, дабы обеспечить победу Байдену. 

 

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