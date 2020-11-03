Сергей Меликов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2020. Вторник 10:19
Вчера, 2 ноября, врио руководителя Дагестана Сергей Меликов в режиме ВКС провел собрание Совета при лидере региона по улучшению инвестиционного климата.
Врио руководителя Дагестана, начиная собрание Совета, отметил, что темы, которые связаны с инвестиционной политикой и благоприятным инвестиционным климатом в регионе для дагестанского руководства являются важнейшим критерием будущей работы.
Как считает Меликов, Дагестан – инвестиционно привлекательная республика и ее географические условия должны благоприятно сказываться на инвестиционном климате. Подробнее можно прочитать тут.
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