ЗАМАНА - Сергей Меликов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

Сергей Меликов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

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03 ноября, 2020. Вторник 10:19
Сергей Меликов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

Вчера, 2 ноября, врио руководителя Дагестана Сергей Меликов в режиме ВКС провел собрание Совета при лидере региона по улучшению инвестиционного климата.

Сергей Меликов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
Политика

Врио руководителя Дагестана, начиная собрание Совета, отметил, что темы, которые связаны с инвестиционной политикой и благоприятным инвестиционным климатом в регионе для дагестанского руководства являются важнейшим критерием будущей работы.

Как считает Меликов, Дагестан – инвестиционно привлекательная республика и ее географические условия должны благоприятно сказываться на инвестиционном климате. Подробнее можно прочитать тут.

 

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