Вчера, 2 ноября, врио руководителя Дагестана Сергей Меликов в режиме ВКС провел собрание Совета при лидере региона по улучшению инвестиционного климата.

Врио руководителя Дагестана, начиная собрание Совета, отметил, что темы, которые связаны с инвестиционной политикой и благоприятным инвестиционным климатом в регионе для дагестанского руководства являются важнейшим критерием будущей работы.

Как считает Меликов, Дагестан – инвестиционно привлекательная республика и ее географические условия должны благоприятно сказываться на инвестиционном климате. Подробнее можно прочитать тут.