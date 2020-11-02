ЗАМАНА - Меликов и Бабич обсудили вопросы социально-экономического развития Дагестана

Меликов и Бабич обсудили вопросы социально-экономического развития Дагестана

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02 ноября, 2020. Понедельник 01:09
Меликов и Бабич обсудили вопросы социально-экономического развития Дагестана

В Дагестан с визитом по работе прилетел федеральный чиновник, Первый заместитель главы министерства экономического развития России Михаил Бабич.

Меликов и Бабич обсудили вопросы социально-экономического развития Дагестана
Политика

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов и Первый заместитель главы министерства экономического развития РФ Михаил Бабич провели собрание, на котором обсудили важные темы социально-экономического развития региона.

Была обсуждена реализация на территории Дагестана инвестиционных проектов, развитие индустриальных площадок.

Было замечено, что федеральной дороге «Кавказ», не соответствующей выросшей нагрузке, необходима модернизация. План обновления дороги должен быть определен на будущие 5 лет.

Михаил Бабич подчеркнул важность планирования определенных шагов для решения проблем.

 

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