Зульгимар Тагибова избрана председателем дагестанского отделения "Опоры России"

В отделении "Опоры России" Дагестана прошло избрание председателя. По итогам голосования на это место сроком на 4 года выбрана Зульгимар Тагибова.

В прошлом она руководила Комитетом по развитию женского предпринимательства отделения "Опоры России" по региону. Тагибова поблагодарила коллег за оказанное ими доверие, заметив, что на данный момент в отделении общественной организации малого и среднего предпринимательства находится 100 человек, которые готовы работать на благо Дагестана.