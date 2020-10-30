В прошлом она руководила Комитетом по развитию женского предпринимательства отделения "Опоры России" по региону. Тагибова поблагодарила коллег за оказанное ими доверие, заметив, что на данный момент в отделении общественной организации малого и среднего предпринимательства находится 100 человек, которые готовы работать на благо Дагестана.
Зульгимар Тагибова избрана председателем дагестанского отделения "Опоры России"
- Автор Мадина
- 30 октября, 2020. Пятница 00:00
В отделении "Опоры России" Дагестана прошло избрание председателя. По итогам голосования на это место сроком на 4 года выбрана Зульгимар Тагибова.
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