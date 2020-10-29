ЗАМАНА - Глава Гергебильского района Рамазан Малачилов подал в отставку

Глава Гергебильского района Рамазан Малачилов подал в отставку

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29 октября, 2020. Четверг 18:47
Глава Гергебильского района Рамазан Малачилов подал в отставку

Лидер Гергебильского района Рамазан Малачилов сегодня, 29 октября, официально ушел в отставку. Он занимал должность главы района с 2013 года.

Глава Гергебильского района Рамазан Малачилов подал в отставку
Политика

Как пишет РИА "Дагестан", свое решение экс-глава озвучил сегодня на расширенном заседании лидеров учреждений и организаций района.

Уточняют, что врио главы муниципалитета назначен заместитель руководителя Магомедали Тагиров.

 

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