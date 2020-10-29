Как пишет РИА "Дагестан", свое решение экс-глава озвучил сегодня на расширенном заседании лидеров учреждений и организаций района.
Уточняют, что врио главы муниципалитета назначен заместитель руководителя Магомедали Тагиров.
Лидер Гергебильского района Рамазан Малачилов сегодня, 29 октября, официально ушел в отставку. Он занимал должность главы района с 2013 года.
Как пишет РИА "Дагестан", свое решение экс-глава озвучил сегодня на расширенном заседании лидеров учреждений и организаций района.
Уточняют, что врио главы муниципалитета назначен заместитель руководителя Магомедали Тагиров.
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