ЗАМАНА - Меликов заявил о необходимости комплексного развития городов в Дагестане

Меликов заявил о необходимости комплексного развития городов в Дагестане

Автор
28 октября, 2020. Среда 00:30
Меликов заявил о необходимости комплексного развития городов в Дагестане

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов подчеркнул необходимость комплексного развития городов региона. Об этом он заявил вчера, 27 октября, в процессе рабочего визита в Дербент во время презентации главных проектов комплексного развития города, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации главы и правительства республики.

Меликов заявил о необходимости комплексного развития городов в Дагестане
Политика

Он отметил, что в Дербенте существует комплексный подход к жилищному строительству, который нужно перенимать и другим муниципалитетам в Дагестане. 

Как считает Меликов, это сохранит историческую часть региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top