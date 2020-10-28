Меликов заявил о необходимости комплексного развития городов в Дагестане

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов подчеркнул необходимость комплексного развития городов региона. Об этом он заявил вчера, 27 октября, в процессе рабочего визита в Дербент во время презентации главных проектов комплексного развития города, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации главы и правительства республики.

Он отметил, что в Дербенте существует комплексный подход к жилищному строительству, который нужно перенимать и другим муниципалитетам в Дагестане.

Как считает Меликов, это сохранит историческую часть региона. Подробнее можно прочитать тут.