Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов, выступая вчера, 26 октября, на панельной дискуссии «Борьба с незавершенным строительством как драйвер развития регионов», рассказал о проводимой в регионе работе по уменьшению числа «незавершенки», пишет РИА "Дагестан".

Нужно заметить, что онлайн-конференция проходила в режиме ВКС в рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах РФ». Инициатором форума выступает Счетная палата РФ.

Сергей Меликов рассказал, что в Республике Дагестан числится 1354 объекта незавершенного строительства на сумму 41,4 млрд рублей. Подробнее можно прочитать тут.