ЗАМАНА - Сергей Меликов ознакомился с благоустройством общественных территорий в Новолакском районе

Сергей Меликов ознакомился с благоустройством общественных территорий в Новолакском районе

Автор
26 октября, 2020. Понедельник 13:04
Сергей Меликов ознакомился с благоустройством общественных территорий в Новолакском районе

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов в рамках рабочего визита в Новолакский район осмотрел строящиеся и ныне работающие социальные объекты.

Сергей Меликов ознакомился с благоустройством общественных территорий в Новолакском районе
Политика

В процессе визита глава региона увидел ход благоустройства общественного пространства в районе. В текущем году по программе «Комфортная городская среда» на территории муниципалитета строятся 2 парка: в селе Новолакское на площади 9500 м2 и в селе Новокули на площади 6000 м2. Подробнее можно прочить тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top