Сергей Меликов ознакомился с благоустройством общественных территорий в Новолакском районе

В процессе визита глава региона увидел ход благоустройства общественного пространства в районе. В текущем году по программе «Комфортная городская среда» на территории муниципалитета строятся 2 парка: в селе Новолакское на площади 9500 м2 и в селе Новокули на площади 6000 м2. Подробнее можно прочить тут.