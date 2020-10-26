В заседании участвовало и Министерство обороны РФ.
Начиная собрание, Сергей Меликов подчеркнул важность темы воспитательной работы среди молодых людей призывного возраста.
Подробнее можно прочитать на сайте Главы региона.
Накануне врио руководителя Дагестана Сергей Меликов в режиме ВКС провел собрание, в процессе которого была обсуждена тема воспитательной работы среди молодых парней призывного возраста, а также в воинских частях с военнослужащими, которые призваны из региона.
В заседании участвовало и Министерство обороны РФ.
Начиная собрание, Сергей Меликов подчеркнул важность темы воспитательной работы среди молодых людей призывного возраста.
Подробнее можно прочитать на сайте Главы региона.
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