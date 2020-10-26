ЗАМАНА - Сергей Меликов обсудил воспитательную работу с призывниками из Дагестана

Сергей Меликов обсудил воспитательную работу с призывниками из Дагестана

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26 октября, 2020. Понедельник 00:00
Сергей Меликов обсудил воспитательную работу с призывниками из Дагестана

Накануне врио руководителя Дагестана Сергей Меликов в режиме ВКС провел собрание, в процессе которого была обсуждена тема воспитательной работы среди молодых парней призывного возраста, а также в воинских частях с военнослужащими, которые призваны из региона.

Сергей Меликов обсудил воспитательную работу с призывниками из Дагестана
Политика

В заседании участвовало и Министерство обороны РФ.

Начиная собрание, Сергей Меликов подчеркнул важность темы воспитательной работы среди молодых людей призывного возраста.

Подробнее можно прочитать на сайте Главы региона.

 

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