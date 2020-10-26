Сергей Меликов обсудил воспитательную работу с призывниками из Дагестана

Накануне врио руководителя Дагестана Сергей Меликов в режиме ВКС провел собрание, в процессе которого была обсуждена тема воспитательной работы среди молодых парней призывного возраста, а также в воинских частях с военнослужащими, которые призваны из региона.