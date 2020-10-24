Врио Главы РД произвёл кадровые назначения
- Автор Мадина
- 24 октября, 2020. Суббота 00:23
Вчера, 23 октября, Врио руководителя Дагестана произвёл кадровые назначения.
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Врио Главы РД произвёл кадровые назначения Сегодня, 23 октября, Врио Главы РД произвёл кадровые назначения. Так, своим распоряжением Сергей Меликов назначил Рязанова Даниила Сергеевича руководителем секретариата Главы РД. Кроме того, в соответствии с распоряжениями Врио Главы РД советниками Главы РД назначены: Гасанов Алексей Петрович. Ибрагимова Наида Магомедсаидовна. @glavard @pravitelstvo_rd
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