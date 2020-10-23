ЗАМАНА - Артём Здунов провёл заседание Правительства РД

Артём Здунов провёл заседание Правительства РД

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23 октября, 2020. Пятница 13:10
Артём Здунов провёл заседание Правительства РД
Под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова было проведено собрание кабинета министров. Одной из тем, вынесенных на обсуждение, стала деятельность по повышению эффективности управления имуществом региона.
Артём Здунов провёл заседание Правительства РД
Политика
По данной теме выступил глава министерства по земельным и имущественным отношениям региона Агарагим Кагиргаджиев. Рассказывая о полученных результатах, Кагиргаджиев, в частности, сообщил, что в реестре госимущества на данный момент значится 253 тысячи объектов, тогда как в январе 2020 года было только 48 тысяч, и впервые в него включена информация об объектах незавершенного строительства. Подробнее можно прочитать тут.

 

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