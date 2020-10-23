Артём Здунов провёл заседание Правительства РД
- Автор Мадина
- 23 октября, 2020. Пятница 13:10
Под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова было проведено собрание кабинета министров. Одной из тем, вынесенных на обсуждение, стала деятельность по повышению эффективности управления имуществом региона.
По данной теме выступил глава министерства по земельным и имущественным отношениям региона Агарагим Кагиргаджиев. Рассказывая о полученных результатах, Кагиргаджиев, в частности, сообщил, что в реестре госимущества на данный момент значится 253 тысячи объектов, тогда как в январе 2020 года было только 48 тысяч, и впервые в него включена информация об объектах незавершенного строительства. Подробнее можно прочитать тут.
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