ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в сессии Народного Собрания Дагестана

Сергей Меликов принял участие в сессии Народного Собрания Дагестана

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23 октября, 2020. Пятница 10:15
Сергей Меликов принял участие в сессии Народного Собрания Дагестана

22 октября в Дагестане прошла 50-я сессия Народного Собрания региона 6-го созыва. В ней поучаствовал врио руководителя Дагестана Сергей Меликов, пишет РИА "Дагестан".

Сергей Меликов принял участие в сессии Народного Собрания Дагестана
Политика

Выступая на собрании сессии, Меликов определил борьбу с коронавирусом как самую важную цель органов власти. По его словам, позиция Роспотребнадзора в России и в республике стала все более принципиальной и стабильной.  Врио руководителя Дагестана рассказал, что на оперативном штабе руководство региона приняло решение по ужесточению правил.  Также Меликов обратился к депутатам и призвал их организовать разъяснительную работу среди тех жителей, которые относятся к группе тех, кто наиболее подвержен заражению коронавирусом.

 

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