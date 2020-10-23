Сергей Меликов принял участие в сессии Народного Собрания Дагестана

Выступая на собрании сессии, Меликов определил борьбу с коронавирусом как самую важную цель органов власти. По его словам, позиция Роспотребнадзора в России и в республике стала все более принципиальной и стабильной. Врио руководителя Дагестана рассказал, что на оперативном штабе руководство региона приняло решение по ужесточению правил. Также Меликов обратился к депутатам и призвал их организовать разъяснительную работу среди тех жителей, которые относятся к группе тех, кто наиболее подвержен заражению коронавирусом.