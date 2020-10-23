Выступая на собрании сессии, Меликов определил борьбу с коронавирусом как самую важную цель органов власти. По его словам, позиция Роспотребнадзора в России и в республике стала все более принципиальной и стабильной. Врио руководителя Дагестана рассказал, что на оперативном штабе руководство региона приняло решение по ужесточению правил. Также Меликов обратился к депутатам и призвал их организовать разъяснительную работу среди тех жителей, которые относятся к группе тех, кто наиболее подвержен заражению коронавирусом.
Сергей Меликов принял участие в сессии Народного Собрания Дагестана
- Автор Мадина
- 23 октября, 2020. Пятница 10:15
22 октября в Дагестане прошла 50-я сессия Народного Собрания региона 6-го созыва. В ней поучаствовал врио руководителя Дагестана Сергей Меликов, пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- Дагестанские депутаты одобрили учреждение новой госнаграды республики
- Строительные блоки языка были заложены 30-40 млн лет назад
- Программа «Поле чудес» на Первом канале будет посвящена древнему городу Дербенту
- Раскрыт секрет высокой прочности панциря жука-броненосца
- В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом