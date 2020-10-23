ЗАМАНА - Дагестанские депутаты одобрили учреждение новой госнаграды республики

Дагестанские депутаты одобрили учреждение новой госнаграды республики

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23 октября, 2020. Пятница 09:36
Дагестанские депутаты одобрили учреждение новой госнаграды республики

Народное Собрание РД утвердило во 2-м окончательном чтении проект закона об учреждении новой государственной награды региона – ордена Почета РД. Такое решение было принято депутатами вчера, 22 октября, на очередной сессии республиканского парламента.

Дагестанские депутаты одобрили учреждение новой госнаграды республики
Политика

Данный законопроект вносит поправки в работающий закон «О государственных наградах Республики Дагестан».

Орден Почета будет иметь 4 степени. Предполагают, что по аналогии с орденом Почета РФ он будет вручаться за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, которая позволила значительно улучшить жизненные условия граждан, за заслуги в подготовке высококвалифицированных сотрудников, воспитании юного поколения, поддержании законности и правопорядка. Нужно заметить, что орден Почета может стать 3-м по счету орденом в регионе после ордена Матери и ордена «За заслуги перед РД».

 

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