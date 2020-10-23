Дагестанские депутаты одобрили учреждение новой госнаграды республики

Данный законопроект вносит поправки в работающий закон «О государственных наградах Республики Дагестан».

Орден Почета будет иметь 4 степени. Предполагают, что по аналогии с орденом Почета РФ он будет вручаться за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, которая позволила значительно улучшить жизненные условия граждан, за заслуги в подготовке высококвалифицированных сотрудников, воспитании юного поколения, поддержании законности и правопорядка. Нужно заметить, что орден Почета может стать 3-м по счету орденом в регионе после ордена Матери и ордена «За заслуги перед РД».