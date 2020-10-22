ЗАМАНА - Сергей Меликов предупредил об ответственности глав МО и подрядчиков за срывы сроков сдачи объектов

Сергей Меликов предупредил об ответственности глав МО и подрядчиков за срывы сроков сдачи объектов

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22 октября, 2020. Четверг 10:20
Сергей Меликов предупредил об ответственности глав МО и подрядчиков за срывы сроков сдачи объектов

Врио руководителя РД Сергей Меликов вчера, 21 октября, на расширенном собрании в режиме ВКС с участием глав органов власти, городов и районов региона раскритиковал ситуацию, которая связана со срывами сроков по сдаче разных социальных объектов, пишет РИА "Дагестан".

Сергей Меликов предупредил об ответственности глав МО и подрядчиков за срывы сроков сдачи объектов
Политика

В рамках собрания глава министерства экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов рассказал о выполнении региональной инвестпрограммы в 2020 году. Он доложил, что с текущего года РИП формируется на 3 года. В целом программа предусматривает финансирование 333 объектов на 3 года, это: 66 школ, 80 детсадов и ясли-садов, 19 объектов здравоохранения, 6 – культуры, 11 – физической культуры и спорта, 102 – водоснабжения, 11 – водоотведения, 31 – газификации, 1 – электрификации, 2 – инженерной инфраструктуры, а также 3 административных здания. Подробнее можно прочитать тут.

 

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