Обращаясь к главе Хасавюрта Корголи Корголиеву, лидер региона поинтересовался ситуацией в области торговли. Подробнее можно прочитать тут.
Врио Главы Дагестана предложил создать комфортные условия для торговли в Хасавюрте
- Автор Мадина
- 22 октября, 2020. Четверг 08:27
Врио руководителя РД Сергей Меликов вчера, 22 октября, в процессе обсуждения темы реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» предложил навести порядок на городских рынках в Хасавюрте.
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- Врио Главы Дагестана предложил создать комфортные условия для торговли в Хасавюрте
- Врио Главы Дагестана предложил создать комфортные условия для торговли в Хасавюрте