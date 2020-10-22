ЗАМАНА - Врио Главы Дагестана предложил создать комфортные условия для торговли в Хасавюрте

Врио Главы Дагестана предложил создать комфортные условия для торговли в Хасавюрте

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22 октября, 2020. Четверг 08:27
Врио Главы Дагестана предложил создать комфортные условия для торговли в Хасавюрте

Врио руководителя РД Сергей Меликов вчера, 22 октября, в процессе обсуждения темы реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» предложил навести порядок на городских рынках в Хасавюрте.

Врио Главы Дагестана предложил создать комфортные условия для торговли в Хасавюрте
Политика

Обращаясь к главе Хасавюрта Корголи Корголиеву, лидер региона поинтересовался ситуацией в области торговли. Подробнее можно прочитать тут.

 

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