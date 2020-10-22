Сергей Меликов – главам муниципалитетов: «За махинации с подрядами буду жестко наказывать»

В рамках собрания общественный координатор проекта, депутат республиканского парламента Анна Безрукова поделилась, что в процессе общественного контроля были обнаружены факты, когда недобросовестные подрядчики, которые участвуют в аукционах, идут на значительное понижение объектов, при том что, как обнаруживается позже, у некоторых из них нет даже собственной строительной техники. В процессе обсуждения этой темы было замечено, что в регионе ведется реестр недобросовестных подрядчиков. Подробнее можно прочитать тут.