В рамках собрания общественный координатор проекта, депутат республиканского парламента Анна Безрукова поделилась, что в процессе общественного контроля были обнаружены факты, когда недобросовестные подрядчики, которые участвуют в аукционах, идут на значительное понижение объектов, при том что, как обнаруживается позже, у некоторых из них нет даже собственной строительной техники. В процессе обсуждения этой темы было замечено, что в регионе ведется реестр недобросовестных подрядчиков. Подробнее можно прочитать тут.
Сергей Меликов – главам муниципалитетов: «За махинации с подрядами буду жестко наказывать»
- Автор Мадина
- 22 октября, 2020. Четверг 08:05
В рамках обсуждения приоритетного проекта «Мой Дагестан – моя вода» врио руководителя РД Сергей Меликов предупредил мэров городов и глав районов о недопустимости махинаций с подрядами в регионе.
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