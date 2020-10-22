Джалалутдин Алирзаев избран мэром Дагестанских Огней

Выборы были проведены вчера, 21 октября. Уточняют, что из 12 заявленных кандидатов к голосованию были допущены только трое: Джaлалутдин Алирзaев, Эльдaр Назaралиев и Гaлаудин Абдулaзизов.

По результатам голосования 20 из 22 городских депутатов отдали свой выбор Алирзаеву.

Стоит напомнить, что Джалалутдин Алирзаев был выбран временно исполняющим обязанности мэра Дагестанских Огней в марте 2020 года. На этой должности он сменил Зейдуллу Гашимова, сложившего свои полномочия по собственной инициативе.