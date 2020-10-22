ЗАМАНА - Джалалутдин Алирзаев избран мэром Дагестанских Огней

Джалалутдин Алирзаев избран мэром Дагестанских Огней

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22 октября, 2020. Четверг 00:00
Джалалутдин Алирзаев избран мэром Дагестанских Огней

Джалалутдин Алирзаев выбран главой Дагестанских Огней, пишет пресс-служба руководства города.

Джалалутдин Алирзаев избран мэром Дагестанских Огней
Политика

Выборы были проведены вчера, 21 октября. Уточняют, что из 12 заявленных кандидатов к голосованию были допущены только трое: Джaлалутдин Алирзaев, Эльдaр Назaралиев и Гaлаудин Абдулaзизов.

По результатам голосования 20 из 22 городских депутатов отдали свой выбор Алирзаеву.

Стоит напомнить, что Джалалутдин Алирзаев был выбран временно исполняющим обязанности мэра Дагестанских Огней в марте 2020 года. На этой должности он сменил Зейдуллу Гашимова, сложившего свои полномочия по собственной инициативе.

 

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