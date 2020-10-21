Были обсуждены итоги проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг мер, принимаемых органами исполнительной власти России, которые направлены на уменьшение объемов и числа объектов незавершенного строительства, а также процесса исполнения соответствующих поручений Президента России и Правительства страны за прошлый год и истекший период текущего года». Начала и вела собрание заместитель председателя Счетной палаты России Галина Изотова. Подробнее на сайте.
Проводимая в Дагестане работа по снижению объемов «незавершёнки» оценена положительно
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 16:10
Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов вчера, 20 октября, в режиме видеоконференцсвязи поучаствовал в собрании Коллегии Счетной палаты РФ.
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