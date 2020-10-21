Проводимая в Дагестане работа по снижению объемов «незавершёнки» оценена положительно

Были обсуждены итоги проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг мер, принимаемых органами исполнительной власти России, которые направлены на уменьшение объемов и числа объектов незавершенного строительства, а также процесса исполнения соответствующих поручений Президента России и Правительства страны за прошлый год и истекший период текущего года». Начала и вела собрание заместитель председателя Счетной палаты России Галина Изотова. Подробнее на сайте.