ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Для пожилого человека забота порой важнее, чем лекарства»

Сергей Меликов: «Для пожилого человека забота порой важнее, чем лекарства»

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21 октября, 2020. Среда 10:21
Сергей Меликов: «Для пожилого человека забота порой важнее, чем лекарства»

Временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Сергей Меликов провёл вчера, 20 октября, собрание Оперативного штаба по защите от эпидемии коронавируса, пишет РИА "Дагестан".

Сергей Меликов: «Для пожилого человека забота порой важнее, чем лекарства»
Политика

Одна из тем дня была информационно-разъяснительная деятельность по противодействию распространения эпидемии в регионе. Сергей Меликов заметил, что в условиях эпидемии коронавируса журналистская работа приобрела особое значение. В продолжение работы члены собрания Штаба перешли к теме нормативного закрепления отдельных ограничительных мер в условиях распространения пандемии на территории республики. Подробнее можно прочитать тут.

 

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