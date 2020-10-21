Одна из тем дня была информационно-разъяснительная деятельность по противодействию распространения эпидемии в регионе. Сергей Меликов заметил, что в условиях эпидемии коронавируса журналистская работа приобрела особое значение. В продолжение работы члены собрания Штаба перешли к теме нормативного закрепления отдельных ограничительных мер в условиях распространения пандемии на территории республики. Подробнее можно прочитать тут.
Сергей Меликов: «Для пожилого человека забота порой важнее, чем лекарства»
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 10:21
Временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Сергей Меликов провёл вчера, 20 октября, собрание Оперативного штаба по защите от эпидемии коронавируса, пишет РИА "Дагестан".
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