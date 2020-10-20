ЗАМАНА - Джамбулат Хатуов ознакомился с ходом комплексной застройки села Сар-Сар в Дагестане

Джамбулат Хатуов ознакомился с ходом комплексной застройки села Сар-Сар в Дагестане

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20 октября, 2020. Вторник 16:40
Джамбулат Хатуов ознакомился с ходом комплексной застройки села Сар-Сар в Дагестане

Вчера, 19 октября, пребывающий в Дагестане с визитом по работе первый заместитель главы министерства сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов посетил Кизлярский район, где ознакомился с реализацией мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Джамбулат Хатуов ознакомился с ходом комплексной застройки села Сар-Сар в Дагестане
Политика

В этом визите с ним находились заместитель председателя Правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, глава сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов, руководитель ФГБУ «Минмелиоводхоз Дагестана» Залкип Курбанов, врио руководителя Кизлярского района Аким Микиров, глава ООО «Нива» Загидин Касумов и другие представители. Подробнее можно прочитать тут.

 

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