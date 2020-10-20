Обсуждены вопросы развития мелиоративного комплекса Дагестана
- Автор Мадина
- 20 октября, 2020. Вторник 10:06
Двухдневный рабочий визит в Дагестан первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова закончился собранием в Доме Дружбы, где были обсуждены приоритетные направления развития сельского хозяйства в республике, написал в своем Instagram премьер-министр Дагестана Артем Здунов.
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Двухдневный визит пребывания в Дагестане первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова завершился обсуждением в Доме Дружбы приоритетных направлений развития сельского хозяйства в регионе. Встреча проходила под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова. Детально поговорили и о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также о состоянии и приоритетах развития мелиоративного комплекса республики, о реализации инвестиционного проекта по производству и переработке винограда.
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