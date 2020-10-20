ЗАМАНА - Обсуждены вопросы развития мелиоративного комплекса Дагестана

Обсуждены вопросы развития мелиоративного комплекса Дагестана

Автор
20 октября, 2020. Вторник 10:06
Обсуждены вопросы развития мелиоративного комплекса Дагестана

Двухдневный рабочий визит в Дагестан первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова закончился собранием в Доме Дружбы, где были обсуждены приоритетные направления развития сельского хозяйства в республике, написал в своем Instagram премьер-министр Дагестана Артем Здунов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Двухдневный визит пребывания в Дагестане первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова завершился обсуждением в Доме Дружбы приоритетных направлений развития сельского хозяйства в регионе. Встреча проходила под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова. Детально поговорили и о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также о состоянии и приоритетах развития мелиоративного комплекса республики, о реализации инвестиционного проекта по производству и переработке винограда.

Публикация от Артём Здунов (@zdunov_artem)

 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top