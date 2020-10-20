ЗАМАНА - Руководителем Ботлихского района избран Руслан Гамзатов

Руководителем Ботлихского района избран Руслан Гамзатов

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20 октября, 2020. Вторник 00:15
Руководителем Ботлихского района избран Руслан Гамзатов

По сведениям пресс-службы руководства района, победителем конкурса кадрового резерва РД Гамзатов был выбран на Собрании депутатов единогласным решением.

Руководителем Ботлихского района избран Руслан Гамзатов
Политика

Нужно напомнить, что конкурс на замещение должности руководителя Ботлихского района начался 24 сентября. Прием заявок шел до 14 октября, в общем было заявлено 5 кандидатов.

 

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