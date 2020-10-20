Нужно напомнить, что конкурс на замещение должности руководителя Ботлихского района начался 24 сентября. Прием заявок шел до 14 октября, в общем было заявлено 5 кандидатов.
Руководителем Ботлихского района избран Руслан Гамзатов
- Автор Мадина
- 20 октября, 2020. Вторник 00:15
По сведениям пресс-службы руководства района, победителем конкурса кадрового резерва РД Гамзатов был выбран на Собрании депутатов единогласным решением.
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