Как заметил участвующий в собрании первый заместитель главы сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, в текущем году в регионе ожидают увеличение объемов урожая риса на 20% по сравнению с результатом 2019. Сергей Меликов отметил, что на результаты работы агропромышленного комплекса Дагестана негативно влияет коронавирусная эпидемия, которая началась в стране весной этого года. Подробнее можно прочитать тут.
Меликов заявил, что Дагестан может стать одним из основных сельскохозяйственных регионов
- Автор Мадина
- 20 октября, 2020. Вторник 00:00
Дагестан увеличивает объемы производства по главным направлениям развития сельского хозяйства, у региона есть потенциал для того, чтобы стать одним из основных сельскохозяйственных субъектов России, подчеркнул врио руководителя РД Сергей Меликов, пишет ТАСС.
Последнее от Мадина
- Руководителем Ботлихского района избран Руслан Гамзатов
- Меликов заявил, что Дагестан может стать одним из основных сельскохозяйственных регионов
- Сергей Меликов поздравил дагестанских спортсменов, чемпионов по вольной борьбе
- В Кулинском районе прошли торжества в честь столетия Амет- Хана Султана
- Итоги чемпионата России по вольной борьбе для дагестанской сборной: