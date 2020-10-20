Меликов заявил, что Дагестан может стать одним из основных сельскохозяйственных регионов

Дагестан увеличивает объемы производства по главным направлениям развития сельского хозяйства, у региона есть потенциал для того, чтобы стать одним из основных сельскохозяйственных субъектов России, подчеркнул врио руководителя РД Сергей Меликов, пишет ТАСС.

Как заметил участвующий в собрании первый заместитель главы сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, в текущем году в регионе ожидают увеличение объемов урожая риса на 20% по сравнению с результатом 2019. Сергей Меликов отметил, что на результаты работы агропромышленного комплекса Дагестана негативно влияет коронавирусная эпидемия, которая началась в стране весной этого года. Подробнее можно прочитать тут.