ЗАМАНА - Меликов заявил, что Дагестан может стать одним из основных сельскохозяйственных регионов

Меликов заявил, что Дагестан может стать одним из основных сельскохозяйственных регионов

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20 октября, 2020. Вторник 00:00
Меликов заявил, что Дагестан может стать одним из основных сельскохозяйственных регионов

Дагестан увеличивает объемы производства по главным направлениям развития сельского хозяйства, у региона есть потенциал для того, чтобы стать одним из основных сельскохозяйственных субъектов России, подчеркнул врио руководителя РД Сергей Меликов, пишет ТАСС.

Меликов заявил, что Дагестан может стать одним из основных сельскохозяйственных регионов
Политика

Как заметил участвующий в собрании первый заместитель главы сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, в текущем году в регионе ожидают увеличение объемов урожая риса на 20% по сравнению с результатом 2019.  Сергей Меликов отметил, что на результаты работы агропромышленного комплекса Дагестана негативно влияет коронавирусная эпидемия, которая началась в стране весной этого года. Подробнее можно прочитать тут.

 

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