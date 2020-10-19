ЗАМАНА - Первый замминистра сельского хозяйства РФ посетил Южный Дагестан

Первый замминистра сельского хозяйства РФ посетил Южный Дагестан

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19 октября, 2020. Понедельник 00:26
Первый замминистра сельского хозяйства РФ посетил Южный Дагестан

18 октября в Дагестан прилетел с визитом по работе первый заместитель главы сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, пишет "МирМол".

Первый замминистра сельского хозяйства РФ посетил Южный Дагестан
Политика

Хатуов ознакомился с процессом реализации государственной программы России «Комплексное развитие сельских территорий» в Дагестане на примере Ахтынского района.

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