Хатуов ознакомился с процессом реализации государственной программы России «Комплексное развитие сельских территорий» в Дагестане на примере Ахтынского района.
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18 октября в Дагестан прилетел с визитом по работе первый заместитель главы сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, пишет "МирМол".
Хатуов ознакомился с процессом реализации государственной программы России «Комплексное развитие сельских территорий» в Дагестане на примере Ахтынского района.
Подробнее можно прочитать тут.
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