ЗАМАНА - Сергей Меликов провёл видеоконференцию с членами Правительства Дагестана

Сергей Меликов провёл видеоконференцию с членами Правительства Дагестана

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16 октября, 2020. Пятница 00:37
Сергей Меликов провёл видеоконференцию с членами Правительства Дагестана

Пребывая с визитом по работе в Москве, Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов вчера, 15 октября, провёл рабочее собрание с Правительством региона в режиме видеоконференцсвязи.

Сергей Меликов провёл видеоконференцию с членами Правительства Дагестана
Политика

Сергей Меликов затронул тему борьбы с коронавирусом: данная задача остается основной для руководства республики.
  
Также были обсуждены возможности взаимодействия Постпредства региона в Москве с федеральными органами власти, институтами гражданского общества, молодёжью, в том числе в области развития культуры. Подробнее можно прочитать тут.

 

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