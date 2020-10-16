Сергей Меликов провёл видеоконференцию с членами Правительства Дагестана

Пребывая с визитом по работе в Москве, Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов вчера, 15 октября, провёл рабочее собрание с Правительством региона в режиме видеоконференцсвязи.

Сергей Меликов затронул тему борьбы с коронавирусом: данная задача остается основной для руководства республики.



Также были обсуждены возможности взаимодействия Постпредства региона в Москве с федеральными органами власти, институтами гражданского общества, молодёжью, в том числе в области развития культуры. Подробнее можно прочитать тут.