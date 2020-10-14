ЗАМАНА - Президиум Народного Собрания Дагестана обсудил повестку предстоящей сессии

Президиум Народного Собрания Дагестана обсудил повестку предстоящей сессии

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14 октября, 2020. Среда 09:30
Президиум Народного Собрания Дагестана обсудил повестку предстоящей сессии

Вчера, 13 октября, Президиум регионального парламента выбрал дату проведения и утвердил предварительную повестку дня очередной 50-й сессии. Провел собрание Председатель Народного Собрания региона Хизри Шихсаидов, пишет РИА "Дагестан".

Президиум Народного Собрания Дагестана обсудил повестку предстоящей сессии
Политика

Собрание пройдет 22 октября. Она будет идти в Махачкале, в зале собраний парламента.

На собрании будет обсуждено 27 вопросов.

Сессия стартует с выступлений представителей фракций парламента.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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