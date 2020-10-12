Сергей Князев выбран помощником руководителя региона, Наида Адильханова – референтом.
Адильхан Ганакаев и Алла Умарова получили должности советников руководителя РД.
Временно исполняющий обязанности руководителя РД Сергей Меликов выбрал себе помощника, референта и 2-х советников. Такой указ был подписан 9 октября, пишет «АиФ Дагестан», ссылаясь на пресс-службу руководителя и правительства региона.
Сергей Князев выбран помощником руководителя региона, Наида Адильханова – референтом.
Адильхан Ганакаев и Алла Умарова получили должности советников руководителя РД.
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