Глава города Хизри Абакаров продемонстрировал участникам собрания проекты, которые направлены на рост популярности Дербента в туристической сфере и на повышение уровня жизни города. Подробнее тут.
Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев провел совещание в Дербенте
- Автор Мадина
- 11 октября, 2020. Воскресенье 00:08
В Дербент с визитом по работе приехал заместитель Председателя Правительства России – полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
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