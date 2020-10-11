ЗАМАНА - Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев провел совещание в Дербенте

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев провел совещание в Дербенте

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11 октября, 2020. Воскресенье 00:08
Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев провел совещание в Дербенте

В Дербент с визитом по работе приехал заместитель Председателя Правительства России – полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев провел совещание в Дербенте
Политика

Глава города Хизри Абакаров продемонстрировал участникам собрания проекты, которые направлены на рост популярности Дербента в туристической сфере и на повышение уровня жизни города. Подробнее тут.

 

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