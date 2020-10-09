ЗАМАНА - Меликов и Трутнев посетили инвестплощадку «Уйташ» в Каспийске

Меликов и Трутнев посетили инвестплощадку «Уйташ» в Каспийске

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09 октября, 2020. Пятница 15:32
Меликов и Трутнев посетили инвестплощадку «Уйташ» в Каспийске

В процессе визита по работе заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев и Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов посетили инвестиционную площадку «Уйташ».

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В рамках рабочей поездки в Дагестан заместитель Председателя Правительства России – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вместе с Врио Главы РД Сергеем Меликовым посетил инвестиционную площадку «Уйташ». Их также сопровождали Председатель Правительства РД Артём Здунов и министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов. Здесь делегация осмотрела несколько перспективных объектов – завод по производству и переработке полиэтиленов (ООО «Дагполимер») и завод по производству стекловолокна (АО «Каспийский завод стекловолокна»). Напомним, на инвестплощадке «Уйташ» для реализации инвестиционных проектов созданы и введены в эксплуатацию объекты инженерной и транспортной инфраструктуры: автодорога, объекты газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Общий объем финансирования составил 618,4 млн. руб. Реализуется 5 инвестиционных проектов, по которым планируется создать 1299 рабочих мест., и привлечь 1680,3 млн. руб. инвестиций.

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Вместе с ними посетили площадку премьер-министр региона Артём Здунов и глава Минэкономразвития Гаджи Султанов.

 

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