Трутнева встретили в аэропорту "Уйташ" врио руководителя Дагестана Сергей Меликов и премьер-министр региона Артём Здунов. Как уточняют в правительстве, Трутнев собирается посетить несколько объектов для ознакомления с инвестиционным и промышленным потенциалом республики. После беседы о социально-экономическом развитии региона в здании Правительства Трутнев поедет в Дербент.
В Дагестан прибыл вице-премьер Юрий Трутнев
- Автор Мадина
- 09 октября, 2020. Пятница 12:09
Сегодня, 9 октября, в Дагестан с визитом по работе прилетел заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
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@glavard В Дагестан прибыл заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев В Дагестан с рабочим визитом сегодня, 9 октября, прибыл заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В махачкалинском аэропорту его встретили Врио Главы Дагестана Сергей Меликов и Председатель Правительства республики Артём Здунов. В планах федерального руководителя – посещение ряда объектов с целью ознакомления с инвестиционным и промышленным потенциалом региона. Затем в здании Правительства будут обсуждены вопросы социально-экономического развития Дагестана, после чего Юрий Трутнев посетит древний город Дербент.
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