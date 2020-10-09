ЗАМАНА - В Дагестан прибыл вице-премьер Юрий Трутнев

В Дагестан прибыл вице-премьер Юрий Трутнев

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09 октября, 2020. Пятница 12:09
В Дагестан прибыл вице-премьер Юрий Трутнев

Сегодня, 9 октября, в Дагестан с визитом по работе прилетел заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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@glavard В Дагестан прибыл заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев В Дагестан с рабочим визитом сегодня, 9 октября, прибыл заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В махачкалинском аэропорту его встретили Врио Главы Дагестана Сергей Меликов и Председатель Правительства республики Артём Здунов. В планах федерального руководителя – посещение ряда объектов с целью ознакомления с инвестиционным и промышленным потенциалом региона. Затем в здании Правительства будут обсуждены вопросы социально-экономического развития Дагестана, после чего Юрий Трутнев посетит древний город Дербент.

Публикация от Правительство РД (@pravitelstvo_rd)

Трутнева встретили в аэропорту "Уйташ" врио руководителя Дагестана Сергей Меликов и премьер-министр региона Артём Здунов. Как уточняют в правительстве, Трутнев собирается посетить несколько объектов для ознакомления с инвестиционным и промышленным потенциалом республики. После беседы о социально-экономическом развитии региона в здании Правительства Трутнев поедет в Дербент.

 

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