В Дагестан прибыл вице-премьер Юрий Трутнев

Сегодня, 9 октября, в Дагестан с визитом по работе прилетел заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Трутнева встретили в аэропорту "Уйташ" врио руководителя Дагестана Сергей Меликов и премьер-министр региона Артём Здунов. Как уточняют в правительстве, Трутнев собирается посетить несколько объектов для ознакомления с инвестиционным и промышленным потенциалом республики. После беседы о социально-экономическом развитии региона в здании Правительства Трутнев поедет в Дербент.