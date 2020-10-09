ЗАМАНА - Сергей Меликов провел совещание с членами Правительства РД и руководителями территориальных органов федеральных органов власти

Сергей Меликов провел совещание с членами Правительства РД и руководителями территориальных органов федеральных органов власти

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09 октября, 2020. Пятница 11:44
Сергей Меликов провел совещание с членами Правительства РД и руководителями территориальных органов федеральных органов власти

Врио руководителя РД Сергей Меликов вчера, 8 октября, провел собрание в режиме ВКС с участниками Правительства Дагестана и главами территориальных органов федеральных органов власти.

Сергей Меликов провел совещание с членами Правительства РД и руководителями территориальных органов федеральных органов власти
Политика

В его рамках с рассказом о работе Штаба по противодействию эпидемии коронавируса на территории региона выступил Первый заместитель Председателя Правительства республики Анатолий Карибов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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