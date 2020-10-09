ЗАМАНА - Сергей Меликов нацелил на консолидацию общества на основе честности, добросовестности, социальной справедливости и ответственности

Сергей Меликов нацелил на консолидацию общества на основе честности, добросовестности, социальной справедливости и ответственности

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09 октября, 2020. Пятница 09:05
Сергей Меликов нацелил на консолидацию общества на основе честности, добросовестности, социальной справедливости и ответственности

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов вчера, 8 октября, поговорил с представителями общественности региона, пишет РИА "Дагестан".

Сергей Меликов нацелил на консолидацию общества на основе честности, добросовестности, социальной справедливости и ответственности
Политика

Поприветствовав участников собрания, Сергей Меликов отметил, что органам власти без участия общественности, ее активных представителей решать важные для Дагестана проблемы будет очень тяжело. В пример лидер Дагестана привёл ситуацию, которая сложилась в регионе из-за эпидемии коронавируса. Подробнее об этом можно прочитать тут.

 

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