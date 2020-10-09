Поприветствовав участников собрания, Сергей Меликов отметил, что органам власти без участия общественности, ее активных представителей решать важные для Дагестана проблемы будет очень тяжело. В пример лидер Дагестана привёл ситуацию, которая сложилась в регионе из-за эпидемии коронавируса. Подробнее об этом можно прочитать тут.