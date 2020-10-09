Министерство строительство региона реализует 3 проекта - «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого уменьшения непригодного для жизни жилищного фонда». Подробнее можно прочитать об этом тут.
Малик Баглиев рассказал врио Главы Дагестана о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»
- Автор Мадина
- 09 октября, 2020. Пятница 08:32
Глава министерства строительства и ЖКХ региона Малик Баглиев на первом собрании под руководством врио руководителя Дагестана Сергея Меликова рассказал о процессе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишет РИА "Дагестан".
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- Малик Баглиев рассказал врио Главы Дагестана о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»