ЗАМАНА - Малик Баглиев рассказал врио Главы Дагестана о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

Малик Баглиев рассказал врио Главы Дагестана о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

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09 октября, 2020. Пятница 08:32
Малик Баглиев рассказал врио Главы Дагестана о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

Глава министерства строительства и ЖКХ региона Малик Баглиев на первом собрании под руководством врио руководителя Дагестана Сергея Меликова рассказал о процессе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишет РИА "Дагестан".

Малик Баглиев рассказал врио Главы Дагестана о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»
Политика

Министерство строительство региона реализует 3 проекта - «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого уменьшения непригодного для жизни жилищного фонда». Подробнее можно прочитать об этом тут.

 

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