«Оставьте его в республике, не отпускайте его никуда», – попросил Абдулла Магомедов на встрече Сергея Меликова с общественниками региона.
Собравшиеся поддержали данную просьбу аплодисментами.
Председатель Совета старейшин региона Абдулла Магомедов попросил временно исполняющего обязанности руководителя Дагестана Сергея Меликова оставить на должности Владимира Иванова.
«Оставьте его в республике, не отпускайте его никуда», – попросил Абдулла Магомедов на встрече Сергея Меликова с общественниками региона.
Собравшиеся поддержали данную просьбу аплодисментами.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..