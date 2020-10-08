Емельянова Галина Михайловна пребывала на месте советника примерно 3 года: с 15 ноября 2017 года по 5 октября текущего года. До своего определения в Дагестан Емельянова находилась в комитете Государственной Думы по безопасности, которым в период с 2004 по 2011 год руководил Владимир Васильев.
Советник экс-главы Дагестана Галина Емельянова освободила должность
- Автор Мадина
- 08 октября, 2020. Четверг 00:00
Согласно указу экс-руководителя Дагестана Владимира Васильева от 5 октября текущего года, Галина Емельянова оставила должность советника по собственному желанию, передает официальный сайт правовой информации региона.
Последнее от Мадина
- В Дагестане начальник ПФР досрочно оформил пенсию своей знакомой
- В администрации города Хасавюрт большие кадровые изменения
- Салман Дадаев поручил усилить меры по отлову безнадзорных животных
- Еще 174 камеры установили на дорогах Дагестана
- Правительству Дагестана представили нового врио главы региона Меликова