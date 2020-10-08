ЗАМАНА - Советник экс-главы Дагестана Галина Емельянова освободила должность

Советник экс-главы Дагестана Галина Емельянова освободила должность

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08 октября, 2020. Четверг 00:00
Советник экс-главы Дагестана Галина Емельянова освободила должность

Согласно указу экс-руководителя Дагестана Владимира Васильева от 5 октября текущего года, Галина Емельянова оставила должность советника по собственному желанию, передает официальный сайт правовой информации региона.

Советник экс-главы Дагестана Галина Емельянова освободила должность
Политика

Емельянова Галина Михайловна пребывала на месте советника примерно 3 года: с 15 ноября 2017 года по 5 октября текущего года. До своего определения в Дагестан Емельянова находилась в комитете Государственной Думы по безопасности, которым в период с 2004 по 2011 год руководил Владимир Васильев.

 

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