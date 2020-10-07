ЗАМАНА - В администрации города Хасавюрт большие кадровые изменения

В администрации города Хасавюрт большие кадровые изменения

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07 октября, 2020. Среда 17:32
В администрации города Хасавюрт большие кадровые изменения

Кадровые изменения случились в руководстве Хасавюрта. Своих мест лишились заместители руководителя администрации города Бадыр Ахмедов, Шамсутдин Халитов и Исмаил Дадаев, передает глава города на своей странице в Инстаграм.

В администрации города Хасавюрт большие кадровые изменения
Политика

Первым заместителем руководителя назначен Арслан Арсланов, также заместителями стали Арсен Муртазалив, Руслан Ибрагимов и Юнус Дибиров. Новым главой администрации города стал Султан Абдуралимов. Руководителем МКУ "Городской информационный центр" стал Магомед Курбанов, который до этого пребывал на должности главы пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья. 

 

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