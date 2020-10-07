ЗАМАНА - Владимир Васильев о деятельности сотрудников Счетной палаты: «Ваше призвание – сберечь деньги народа»

Владимир Васильев о деятельности сотрудников Счетной палаты: «Ваше призвание – сберечь деньги народа»

Автор
07 октября, 2020. Среда 08:20
Владимир Васильев о деятельности сотрудников Счетной палаты: «Ваше призвание – сберечь деньги народа»

Лидер РД Владимир Васильев поучаствовал во Всероссийском собрании глав контрольно-счетных органов регионов РФ на тему «Снижение объемов незавершенного строительства – задачи, проблемы и пути решения».

Владимир Васильев о деятельности сотрудников Счетной палаты: «Ваше призвание – сберечь деньги народа»
Политика

Заседание прошло 28 сентября в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале. В рамках собрания также прошло награждение работников Счетной палаты региона, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Дагестана.

Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top