Владимир Васильев о деятельности сотрудников Счетной палаты: «Ваше призвание – сберечь деньги народа»
- Автор Мадина
- 07 октября, 2020. Среда 08:20
Лидер РД Владимир Васильев поучаствовал во Всероссийском собрании глав контрольно-счетных органов регионов РФ на тему «Снижение объемов незавершенного строительства – задачи, проблемы и пути решения».
Заседание прошло 28 сентября в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале. В рамках собрания также прошло награждение работников Счетной палаты региона, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Дагестана.
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