ЗАМАНА - Врио главы Дагестана Сергей Меликов расставил приоритеты в работе

Врио главы Дагестана Сергей Меликов расставил приоритеты в работе

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07 октября, 2020. Среда 00:00
Врио главы Дагестана Сергей Меликов расставил приоритеты в работе

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов не собирается вносить резких изменений во властных структурах Дагестана.

Об этом он сообщил, прилетев из Москвы в Махачкалу. По его словам, он планирует подбирать профессионалов на те должности, на которых они смогут соответствовать требованиям. Каких-то глобальных изменений пока ожидать не стоит.

 

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