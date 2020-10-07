Врио главы Дагестана Сергей Меликов расставил приоритеты в работе

Об этом он сообщил, прилетев из Москвы в Махачкалу. По его словам, он планирует подбирать профессионалов на те должности, на которых они смогут соответствовать требованиям. Каких-то глобальных изменений пока ожидать не стоит.