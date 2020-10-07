Меликова встретили советник президента России Владимир Васильев, руководивший Дагестаном до 5 октября, премьер-министр региона Артем Здунов и другие официальные представители.
Врио главы Дагестана Сергей Меликов прибыл в Махачкалу
- Автор Мадина
- 07 октября, 2020. Среда 00:00
Объявленный в понедельник, 5 октября, временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Сергей Меликов прилетел в Махачкалу из Москвы, сообщает корреспондент ТАСС.
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