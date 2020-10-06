Президент России подчеркнул, что предшественник Меликова Владимир Васильев «сделал немало» на этом пути.
«Следует продолжить работу по декриминализации Дагестана», — приводит ТАСС слова Владимира Путина.
Лидер РФ Владимир Путин вчера, 5 октября, поручил назначенному временно исполняющему обязанности руководителя Дагестана Сергею Меликову продолжить работу по декриминализации региона.
Президент России подчеркнул, что предшественник Меликова Владимир Васильев «сделал немало» на этом пути.
«Следует продолжить работу по декриминализации Дагестана», — приводит ТАСС слова Владимира Путина.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..