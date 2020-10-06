ЗАМАНА - Путин поручил врио главы Дагестана продолжить декриминализацию региона

Путин поручил врио главы Дагестана продолжить декриминализацию региона

Автор
06 октября, 2020. Вторник 00:00
Путин поручил врио главы Дагестана продолжить декриминализацию региона

Лидер РФ Владимир Путин вчера, 5 октября, поручил назначенному временно исполняющему обязанности руководителя Дагестана Сергею Меликову продолжить работу по декриминализации региона.

Путин поручил врио главы Дагестана продолжить декриминализацию региона
Политика

Президент России подчеркнул, что предшественник Меликова Владимир Васильев «сделал немало» на этом пути.

«Следует продолжить работу по декриминализации Дагестана», — приводит ТАСС слова Владимира Путина.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top