В заседании поучаствовал руководитель РД Владимир Васильев. До начала обсуждения главной темы сессии, Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов подчеркнул основные цели регионального парламента. Подробнее можно прочитать тут.
Около 40 вопросов обсудили на очередной сессии дагестанского парламента
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 09:26
Вчера, 24 сентября, была проведена 49-я сессия Народного Собрания 6-го созыва в Махачкале. Начал и вел ее спикер регионального парламента Хизри Шихсаидов, пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- Около 40 вопросов обсудили на очередной сессии дагестанского парламента
- Владимир Васильев принял участие в очередной сессии дагестанского парламента
- Владимир Васильев принял участие в очередной сессии дагестанского парламента
- В Махачкале проведут турнир по заплыву каспийских моржей
- Пациентов с коронавирусом начал принимать новый медцентр в Ботаюрте