ЗАМАНА - Около 40 вопросов обсудили на очередной сессии дагестанского парламента

Около 40 вопросов обсудили на очередной сессии дагестанского парламента

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25 сентября, 2020. Пятница 09:26
Около 40 вопросов обсудили на очередной сессии дагестанского парламента

Вчера, 24 сентября, была проведена 49-я сессия Народного Собрания 6-го созыва в Махачкале. Начал и вел ее спикер регионального парламента Хизри Шихсаидов, пишет РИА "Дагестан".

Около 40 вопросов обсудили на очередной сессии дагестанского парламента
Политика

В заседании поучаствовал руководитель РД Владимир Васильев. До начала обсуждения главной темы сессии, Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов подчеркнул основные цели регионального парламента. Подробнее можно прочитать тут.

 

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