Это первая личная встреча президентов 2-х стран после президентских выборов в Беларуси 9 августа, после которых в стране идут массовые митинги.
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2020. Понедельник 17:00
Переговоры лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи в формате один на один, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства РФ.
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