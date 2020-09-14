Путин и Лукашенко начали переговоры один на один

Автор Мадина

Переговоры лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи в формате один на один, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства РФ.