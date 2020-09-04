Трамп рассказал о своей реакции на слово «Россия» по телевизору

Лидер США Дональд Трамп признался в своей реакции на слово «Россия» по телевизору. Президент рассказал, что при упоминании своего якобы сговора с Россией он сразу переключает канал. Об этом Трамп признался на митинге в Пенсильвании, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что хотел бы иметь отличные отношения со всеми странами, в том числе и с Россией. «Если у меня выйдет подружиться с Россией — это хорошо или нет? Думаю, что это будет хорошо... Поладить с [другими] государствами — это действительно хорошо, а не отрицательно. Это очень хорошо», — заявил Трамп.