ЗАМАНА - Трамп рассказал о своей реакции на слово «Россия» по телевизору

Трамп рассказал о своей реакции на слово «Россия» по телевизору

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04 сентября, 2020. Пятница 08:53
Трамп рассказал о своей реакции на слово «Россия» по телевизору

Лидер США Дональд Трамп признался в своей реакции на слово «Россия» по телевизору. Президент рассказал, что при упоминании своего якобы сговора с Россией он сразу переключает канал. Об этом Трамп признался на митинге в Пенсильвании, пишет РИА Новости.

Трамп рассказал о своей реакции на слово «Россия» по телевизору
Политика

Он также отметил, что хотел бы иметь отличные отношения со всеми странами, в том числе и с Россией. «Если у меня выйдет подружиться с Россией — это хорошо или нет? Думаю, что это будет хорошо... Поладить с [другими] государствами — это действительно хорошо, а не отрицательно. Это очень хорошо», — заявил Трамп.

 

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